Milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'e İtalyan kulüp Atalanta'nın talip olduğu kaydedildi.
Marsilya'da forma giyen ve Galatasaray'la adı geçen Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan haberde, Atalanta'nın, Ruslan Malinovskiy ve Cengiz Ünder'in potansiyel takas transferi için Marsilya ile görüştüğü belirtildi.
İki kulüp arasında şu an anlaşmanın yakın olmadığı vurgulansa da, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Atalanta'dan Malinovskiy ile Premier Lig'den Tottenham ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği aktarıldı. Cengiz Ünder'in de Roma'da forma giydiği dönem hatırlatıldı ve Serie A tecrübesinin olduğu ifade edildi.
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