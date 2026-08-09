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Milli futbolcu Deniz Gül'ün Portekiz'deki evine hırsız girdi!

Milli futbolcu Deniz Gül'ün Portekiz'deki evine hırsız girdi!

9.08.2026 17:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milli futbolcu Deniz Gül'ün Portekiz'deki evine hırsız girdi!

Portekiz Ligi ekibi Porto forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Deniz Gül'ün evine hırsız girdiği öğrenildi.
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Portekiz'de forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü şoke eden bir gelişme yaşandı.

CNN Portugal'ın haberine göre, Porto forması giyen Deniz Gül'ün ev, pazar sabahı futbolcu evde yokken soyuldu. Şüphelilerin eve girerek yaklaşık 250 bin Euro değerinde saat ve mücevher çaldığı belirtildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Portekiz Polisi (PSP), hırsızlığın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin de şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

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