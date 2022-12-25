Milli futbolcu Enes Ünal'a dev teklif!

25 Aralık 2022 Pazar, 15:31

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgileniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.

"OYUN TARZI UYABİLİR"

Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.

Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon Euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.