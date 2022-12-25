Milli futbolcu Enes Ünal'a dev teklif!
La Liga ekibi Atletico Madrid'in takımdan ayrılması gündemde olan Joao Felix yerine iki aday belirlediği ve bu isimlerden birinin Enes Ünal olduğu belirtildi.
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ile ilgileniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.
"OYUN TARZI UYABİLİR"
Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.
Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon Euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı.
Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- Noel öncesi kanlı saldırı
- 'Paris' paylaşımını sildi, özür diledi
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- 'Siyasal İslam sona yaklaştı'