Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Roma maçına hazır!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını atlattığı kaydedildi.
Sakatlığı nedeniyle milli takımın Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynadığı maçların kadrosuna alınmayan Hakan Çalhanoğlu, takımla idmanlara başladı.
Sol dizinden yaşadığı problem nedeniyle tedavi olan Hakan Çalhanoğlu, Roma ile oynayacakları karşılaşma öncesinde takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin görev vermesi halinde Çalhanoğlu'nun maçta forma giyebileceği kaydedildi.
Bu sezon Inter formasıyla 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Inter, 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 19:00'da kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak.
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