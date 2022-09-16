Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.
Serie A devi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını bildirdi.
Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.
Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade ederken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtti.
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