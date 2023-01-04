Milli futbolcu Ozan Tufan'a Süper Lig kancası

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:23

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Orta sahasını güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen milli oyuncu Ozan Tufan için resmi temaslara başladı.

Ozan Tufan

HULL CITY İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Hull City Başkanvekili Tan Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık vermişti.

KAPIYI AÇIK BIRAKTILAR

Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, 27 yaşındaki futbolcu için teklif almadıklarını dile getirse de açık kapı bırakmıştı.

Rosenior, açıklamasında, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

4 GOL ATTI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde 23 maçta süre alırken 4 kez fileleri havalandırdı.