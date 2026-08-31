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Milli halterci Cansel Özkan, Akdeniz Oyunları'nda rekor kırdı!

Milli halterci Cansel Özkan, Akdeniz Oyunları'nda rekor kırdı!

31.08.2026 20:48:00
Güncellenme:
AA
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Milli halterci Cansel Özkan, Akdeniz Oyunları'nda rekor kırdı!

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 11. gününde halter ve atıcılıkta 7 madalya kazandı. Halter kadınlar 53 kiloda yarışan Cansel Özkan, şampiyona rekoru kırdı.
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20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 11. gününde Türkiye, halterde 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, atıcılıkta ise bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 11. gününde halter ve atıcılık branşlarında madalya mücadelesi yaşandı.

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CANSEL ÖZKAN REKOR KIRDI

Halter kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan, koparmada 91 kiloluk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın, silkmede ise 101 kiloyla bronz madalya elde etti.

Kadınlar 61 kiloda Aysel Özkan, koparmada 96 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Erkekler 66 kiloda Ferdi Hardal ise koparmada 132 kiloyla gümüş, silkmede 156 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, 476.1 puanla altın madalya aldı.

Aynı kategoride mücadele eden Buğra Selimzade ve Şevval İlayda Tarhan ise 471.9 puanla gümüş madalyaya ulaştı.

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