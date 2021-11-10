Milli maç 9'u 5 geçe durdu!

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, 09.05'te duran maçın devamında Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:41
Milli maç 9'u 5 geçe durdu!
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.

8-2 GALİP GELDİK

Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti. İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.



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