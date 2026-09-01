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Milli okçulardan Taranto'da bronz madalya

Milli okçulardan Taranto'da bronz madalya

1.09.2026 15:08:00
Güncellenme:
DHA
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Milli okçulardan Taranto'da bronz madalya

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nı bronz madalyayla tamamladı. Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Milli Takım, üçüncülük maçında ev sahibi İtalya'yı 6-0 mağlup etti.

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Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Milli Takım, bronz madalya karşılaşmasında ev sahibi İtalya'yı set vermeden 6-0 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

İTALYA'YI 6-0 MAĞLUP ETTİLER

Türkiye, turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile karşılaştı. Milli Takım, rakibini 6-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya ile karşılaşan Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer, çekişmeli geçen mücadeleyi 5-3 kaybederek bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük mücadelesinde ev sahibi İtalya karşısına çıkan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, 6-0'lık galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu.

AKKOYUN'UN BAŞARILARINA BİR YENİSİ DAHA

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle kariyerini sürdüren Berkay Akkoyun, daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Milli okçu, 2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda da bronz madalyaya ulaşırken, 1330 puanlık performansıyla Avrupa rekoruna imza attı.

Akkoyun, Taranto'da kazandığı bronz madalyayla uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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