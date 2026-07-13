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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç Brezilya'da zafere ulaştı!

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç Brezilya'da zafere ulaştı!

13.07.2026 09:20:00
Güncellenme:
AA
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç Brezilya'da zafere ulaştı!

Salih Yoluç, Brezilya'da koşulan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda LMGT3 kategorisinde damalı bayrağı ilk geçen isim oldu.
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Brezilya ayağı Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda LMGT3 kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 4. ayağında LMGT3 kategorisinde mücadele eden Racing Team Türkiye'nin 34 numaralı aracını İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile paylaşan Salih Yoluç, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

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LMGT3 kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Ayhancan Güven ise Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile kullandığı Manthey takımının 91 numaralı otomobiliyle yarışı 4. sırada tamamladı.

İlgili Konular: #otomobil #Brezilya #Salih Yoluç

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