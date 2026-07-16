Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu!

Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu!

16.07.2026 22:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli oyuncu Zeki Çelik'in yeni adresi resmen belli oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, 29 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'i renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalya Serie A ekibi Juventus, milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2018-2022 yıllarında Roma'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, profesyonel kariyerinde sırasıyla Karacabey Belediyespor, İstanbulspor, Lille ve Roma'da görev yaptı.

Milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda Fransa ekibi Lille ile ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Image

MİLLİ FUTBOLCU, ROMA İÇİN VEDA MESAJI YAYIMLADI

Zeki Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sözleşmesinin sona erdiği Roma'ya veda etti.

Tarif edilmesi zor duygular içinde olduğunu belirten 29 yaşındaki sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Roma formasını giymek, benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün beni hem futbolcu hem de insan olarak geliştirdi. Teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, sportif direktörlerimize ve teknik ekibimizin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Roma'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor ve hak ettiği tüm başarılara ulaşmasını umut ediyorum."

İlgili Konular: #transfer #zeki çelik #juventus

İlgili Haberler

Ömer Kutluay, aynı yaz iki turnuvada forma giyerek tarihe geçti: 'Her şey tutkudan ibaret'
Ömer Kutluay, aynı yaz iki turnuvada forma giyerek tarihe geçti: 'Her şey tutkudan ibaret' Ömer Kutluay, aynı yaz içinde hem 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hem de 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan ilk oyuncu oldu, FIBA'ya açıklamalarda bulunan 17 yaşındaki basketbolcu, "(20 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılması) Bunu beklemiyordum ancak daha sonra beni takımda istediklerine dair bir telefon aldım ve hemen kabul ettim" ifadelerini kullandı.
Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı!
Genç milliler çeyrek finalde Slovenya'ya takıldı! Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.
Bruno Fernandes, Brahim Diaz, Jhon Duran... Okan Buruk'tan transfer iddialarına yanıt!
Bruno Fernandes, Brahim Diaz, Jhon Duran... Okan Buruk'tan transfer iddialarına yanıt! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile anılan Bruno Fernandes, Brahim Diaz ve Jhon Duran hakkındaki iddialara yanıt verdi.