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Milli pentatlonculardan 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Milli pentatlonculardan 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

24.07.2026 18:29:00
Güncellenme:
AA
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Milli pentatlonculardan 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Milli sporcular Tulya Kesebir ve Tuana Özgür, 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı sporcular, kadınlar bayrak yarışında kürsünün zirvesine çıktı.

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Milli modern pentatloncular, Litvanya'da düzenlenen 2026 UIPM 17 Yaş Altı Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonanın kadınlar bayrak yarışı kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporcular Tulya Kesebir ile Tuana Özgür, başarılı performanslarıyla şampiyon oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, organizasyonda kürsünün zirvesine çıkan Tulya Kesebir ve Tuana Özgür'ü tebrik ederek başarıda emeği geçen antrenörleri ve teknik ekibi de kutladı.

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