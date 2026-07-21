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Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de namağlup şampiyon oldu!

Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de namağlup şampiyon oldu!

21.07.2026 18:36:00
Güncellenme:
AA
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Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de namağlup şampiyon oldu!

Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchangfu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda birinci oldu.
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Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchangfu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Liaocheng kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Işık Can, 2. turda 2618 ELO puanına sahip Büyükusta Aleksey Grebnev'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Turnuvanın son turunda Büyükusta Mahammad Muradli ile berabere kalan Işık Can, organizasyonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Çin'de elde ettiği birincilikle önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Işık Can'ı tebrik ederek, uluslararası kariyerinde başarılarının devamını diledi.

İlgili Konular: #Çin #satranç #Işık Can

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