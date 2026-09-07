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Milli sporcu Defne Kurt Avrupa şampiyonu!

Milli sporcu Defne Kurt Avrupa şampiyonu!

7.09.2026 22:14:00
Güncellenme:
AA
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Milli sporcu Defne Kurt Avrupa şampiyonu!

Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı.
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2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

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ALTIN MADALYA SONRASI AÇIKLAMA

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, basın mensuplarına, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım" dedi.

Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

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Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

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İlgili Konular: #yüzme #Altın Madalya #Defne Kurt

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