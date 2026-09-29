Milli Takım, İtalya’ya farklı yenilirken tribünler Montella ve TFF’ye istifa diye bağırdı: Bursa’da isyan

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde adeta ‘istifa’ etti... Ay-Yıldızlılar A Ligi’ndeki ikinci maçında Bursa’da konuk ettiği İtalya’ya farklı boyun eğdi: 1-4... Bizim Çocuklar, gruptaki ikinci maçından da mağlup ayrılırken Bursa’da tribünlerin tamamını dolduran taraftarların tepkisi büyük oldu.

Millilerin 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünler önce “Montella istifa” diye bağırdı. Ardından skor 3-0’a gelince taraftarlar “TFF istifa” ve federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik “İbrahim istifa”, “İbrahim dışarı” şeklinde tezahürat yaptı. Bu tepkinin ardından protokol tribününde oturan Hacıosmanoğlu sinirlenerek stattan ayrıldı. Tribünlerde “Villa versene, Villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene!” sesleri yükseldi.

ALTAY VE BARIŞ ALPER’E ISLIK

Taraftarlar, çok sayıda pas hatası yapan Barış Alper Yılmaz’ı, iki hatalı gol yiyen kaleci Altay Bayındır’ı top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıkladı. Farkın 3’e çıkmasıyla tribünler Ay-Yıldızlı oyuncuları da ıslıkla protesto etti. İtalya’nın 2-0 öne geçmesinin ardından Arda Güler, teknik direktör Montella’nın yanına giderek hararetli şekilde bir şeyler anlattı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Barış Alper Yılmaz’ın 56. dakikada attığı gol, Oğuz Aydın’ın İtalya kalecisi Donnarumma’nın görüş açısını kapattığı gerekçesiyle iptal edildi. 59. dakikada ise Zeki’nin sağdan çevirdiği top, ceza sahasında Ruggeri’nin eline geldi. İngiliz hakem Michael Oliver, topun Ruggeri’nin ayağından sekip eline geldiğine hükmedip oyunu devam ettirdi.

İTALYA’YI YİNE YENEMEDİK

Ay-Yıldızlılar, İtalya ile tarihimizde oynadığı 16 maçta sahadan hiç galip ayrılamamıştı. Milliler, Roberto Mancini yönetimindeki güçlü rakibi karşısındaki 17. maçında da kazanamayıp kötü seriyi sürdürdü.