Milli takım kampından ayrılmıştı: Jorge Jesus, Ronaldo kararını duyurdu

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaparak yoluna devam eden Portekiz Milli Takımı'nda gündem Cristiano Ronaldo. Deplasmandaki Norveç maçına yedekler arasına başlayan ve ısınmaya çıkmasına rağmen süre almayan yıldız futbolcu, bu karara tepki göstermiş ve milli takım kampından ayrılmıştı.

Gruptaki dördüncü maçında Norveç'i konuk eden Portekiz, rakibini 2-1 yenerken karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus Ronaldo'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jorge Jesus Ronaldo hakkında, "Ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey açık. Milli takıma çağrılmadan önce geleceğine karar vermeli. Eğer oynuyorsa ve milli takımda olmak istiyorsa, ne zaman isterse dönebilir. Neden olmasın? Bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözülmesi kolay. Bana kalırsa her şey yolunda. Ne zaman çözüleceğini bilmiyorum, göreceğiz" dedi.

"KARARI O VERECEK"

Deneyimli teknik direktör sözlerini şöyle devam etti:

"Onun kalmasını istiyorum. Bunun bir sonu olduğunu, sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Ama milli takım kariyerini nasıl isterse öyle bitirmesini isterim. Kararı o verecek. Bunu konuştuk. İlk milli takım davetinde ona 'Sana ihtiyacım var. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var.' demişti. Şimdi de aynı şey geçerli."

"MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTERSE BİR SONRAKİ KADROYA ÇAĞRILACAK"

Jesus ayrıca, "Benim için ilk başta bu asla bir sorun değildi. Bir antrenör olarak normal kabul ettiğim bir şeydi. Bana göre Cris, Al Nassr'da oynarsa ve milli takıma dönmek isterse bir sonraki kadroya çağrılacak" açıklamasında bulundu.

Jorge Jesus, Danimarka'yla oynanan maçın sonundaki açıklamasında Norveç mücadelesinin ardından her şeyi açıklayacağını belirtip, "Son maçın ardından her şeyi açıklayacağım. Futbolda çok tecrübem var ve işlerin farklı olması için hiçbir şey yapmadım. Norveç maçından sonra bunu konuşacağız. Bu durumdan kaçmam ya da saklanmam" demişti.