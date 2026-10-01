Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası kampı terk eden Ronaldo ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

ANTRENMANA ÇIKMADI UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen süre bulamamıştı. Portekizli yıldız, ertesi gün yapılan antrenmanda yedek oyuncularla birlikte çalışmaya çıkmadı.

JORGE JESUS İLE İPLERİ KOPARDI Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

Jorge Jesus basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI Milli takım kampından ayrıldığını duyuran Ronaldo, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, milli takım kampından ayrılma kararı aldım. Milli takıma her zaman kendimi adadım. Milli takımdan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım. Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin zamanı."

MADRID'E UÇTU Bavulunu hazırlayan dünyaca ünlü yıldız, Madrid'de bulunan özel uçağının kendisini almak üzere Kopenhag'a gelmesi talimatını verdi. Marca'da yer alan habere göre; uçak, Danimarka başkentine yaklaşık 22:15'te (İspanya saatiyle) indi ve 23:35'te Madrid'e doğru tekrar havalandı. Jorge Jesus ve federasyon başkanı Pedro Proença'nın Ronaldo'yu ikna etmek için çabaladığı ama sonuç alamadığı belirtildi.

1 YIL MEN CEZASI RİSKİ Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular bir ila altı ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bazı kaynaklar, yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etti.