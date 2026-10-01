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Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası
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Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

1.10.2026 13:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kendisi ile ilgili açıklamalarının ardından kampı terk ettiğini duyurmuştu. Portekiz basınında yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası kampı terk eden Ronaldo ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

ANTRENMANA ÇIKMADI

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen süre bulamamıştı. Portekizli yıldız, ertesi gün yapılan antrenmanda yedek oyuncularla birlikte çalışmaya çıkmadı.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

JORGE JESUS İLE İPLERİ KOPARDI

Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

Jorge Jesus basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı.

İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Milli takım kampından ayrıldığını duyuran Ronaldo, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, milli takım kampından ayrılma kararı aldım.

Milli takıma her zaman kendimi adadım. Milli takımdan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım.

Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin zamanı."

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

MADRID'E UÇTU

Bavulunu hazırlayan dünyaca ünlü yıldız, Madrid'de bulunan özel uçağının kendisini almak üzere Kopenhag'a gelmesi talimatını verdi. 

Marca'da yer alan habere göre; uçak, Danimarka başkentine yaklaşık 22:15'te (İspanya saatiyle) indi ve 23:35'te Madrid'e doğru tekrar havalandı. Jorge Jesus ve federasyon başkanı Pedro Proença'nın Ronaldo'yu ikna etmek için çabaladığı ama sonuç alamadığı belirtildi.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

1 YIL MEN CEZASI RİSKİ

Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir. 

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular bir ila altı ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bazı kaynaklar, yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etti.

Milli takım kampını terk etmişti: Portekiz basınından Cristiano Ronaldo için ceza iddiası

İlgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."

İlgili Konular: #jorge jesus #cristiano ronaldo #Portekiz

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