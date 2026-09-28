Milli takıma Bursa'da soğuk duş: Türkiye 1-4 İtalya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleden İtalya 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Olabode Kayode ve 50. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.
BARIŞ ALPER'İN GOLÜ YETMEDİ
Milli takımın tek golü ise 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
İtalya bu sonuçla karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Milli takım ise grupta puansız kaldı.
SIRADAKİ RAKİP BELÇİKA
Milli takım, ligin 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. İtalya ise aynı gün Fransa'ya konuk olacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Sebastiano Esposito, Raspadori, Francesco Pio Esposito.
Karşılaşmadan önemli anlar | Türkiye 1-4 İtalya
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.
83' İtalya'da oyuncu değişikliği. Frattesi oyundan çıkarken, Di Lorenzo oyuna dahil oldu.
80' Milli takımda Barış Alper'in yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
76' İtalya'da Fagioli oyundan çıkarken Romano oyuna girdi.
76' Milli takımda Salih oyundan çıkarken Demir Ege oyuna dahil oldu.
75' İtalya'da Esposito'nun yerine Scamacca oyuna dahil oldu.
72' SARI KART | Faul yapan Ozan Kabak sarı kart gördü.
62' İtalya'da oyuncu değişikliği. Sebastiano Esposito oyundan çıkarken, Doumbia oyuna dahil oldu.
54' SARI KART | Milli takımda Barış Alper, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.
50' GOL | Esposito'nun golü ile İtalya farkı yeniden üçe çıkardı.
47' GOL | Barış Alper'in golü ile milli takım farkı ikiye indirdi.
46' İtalya'da Raspadori oyundan çıkarken Cambiaghi oyuna girdi.
46' Milli takımda Orkun, Can ve Merih oyundan çıkarken İsmail, Kerem ve Abdülkerim oyuna dahil oldu.
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.
38' SARI KART | Milli takımda Can Uzun sarı kart gördü.
27' İtalya, paslaşarak ceza sahamıza geldi. Ceza sahası içinde bomboş kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya farkı 3'e çıkardı.
27' GOL | Kayode'nin golü ile İtalya farkı üçe çıkardı.
22' İtalya paslaşarak ceza sahasına geldi. Kayode'nin vuruşunda Altay Bayındır topu sektirdi, Frattesi dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı.
22' GOL | Frattesi'nin golü ile İtalya farkı ikiye çıkardı.
9' Kornerden gelen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Bastoni, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
9' GOL | Bastoni'nin golü ile İtalya karşılaşmada öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar milli takım...