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Milli takıma katılmayacak... Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Milli takıma katılmayacak... Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber

22.09.2026 14:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milli takıma katılmayacak... Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın santrforu Vlahovic'in Amedspor maçında sakatlandığı ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alamayacağı öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncu Dusan Vlahovic'ten siyah beyazlılara kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na giden Vlahovic'in sakatlandığı öğrenildi.

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdi.

Haberde, tecrübeli golcünün, Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e dört Uluslar Ligi maçında milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.

Sırbistan Milli Takımı, Belgrad'da Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile maç yapacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #Dusan Vlahovic

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