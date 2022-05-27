Milli takıma Umut Bozok'tan kötü haber!

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:02

Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Umut Bozok'tan kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Umut Bozok'un sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Süper Lig'de bu sezon attığı 20 golle zirvede yer alan Umut Bozok, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

Umut Bozok için yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî futbolcumuz Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı."