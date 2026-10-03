Milli takımı bıraktığını duyurmuştu: Senegal cephesinden İsmail Jakobs açıklaması

Senegal Milli Takımı'na seçilmeyen Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırma kararı almıştı. Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Patrick Vieira, Jakobs'un kararı hakkında konuştu.
Senegal'in Komorlar ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Viera, Jakobs'un kararını bildirmediğini ifade etti.
Viera, "Ismail Jakobs, milli takım kariyerini sonlandırdığını bana bildirmedi. Bilmiyordum. Sol bek pozisyonunda endişeli de değilim" ifadelerini kullandı.
"SENEGAL İÇİN OYNAMAYA DEVAM EDECEK"
Ismail Jakobs'un milli takımdan arkadaşı Pape Gueye ise deneyimli oyuncunun milli takımda devam edeceğini söyledi.
Gueye, "Jakobs, Senegal için oynamaya devam edecek" dedi.
27 yaşındaki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nda 33 maça çıktı.