Milli takımın Lüksemburg hazırlıkları Merih Demiral'sız devam etti!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli futbolcu Merih Demiral, akşam idmanından yer almadı.

DHA
20 Eylül 2022 Salı, 21:00
Milli takımın Lüksemburg hazırlıkları Merih Demiral'sız devam etti!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi günün 2’nci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 16.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam edecek.


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