Milli tenisçi Cem İlkel'den kariyer rekoru
Dünya sıralamasında 145'inci basamağa ilerleyerek kariyer rekorunu kıran Cem İlkel, yılbaşından bu yana 74 basamak yükselme başarısı gösterdi.
İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger'da ikincilik elde etmesinin ardından dünya sıralamasında 145'inci basamağa yükselen milli tenisçi Cem İlkel, kariyer rekoru kırdı.
Cem, Bergamo Challenger'da 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'a 2 saat 11 dakikalık final mücadelesi sonunda 7-5, 7-6 setlerle yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Bu sonuçla 13 sıra yükselen Cem, dünya sıralamasında 145'inci basamağa ilerleyerek kariyer rekorunu kırdı.
Milli tenisçi, yılbaşından bu yana dünya sıralamasında 74 basamak yükselme başarısı gösterdi.
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