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Milli tenisçi Yankı Erel'den Jingshan Challenger'a yarı finalde veda

Milli tenisçi Yankı Erel'den Jingshan Challenger'a yarı finalde veda

3.10.2026 16:49:00
Güncellenme:
AA
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Milli tenisçi Yankı Erel'den Jingshan Challenger'a yarı finalde veda

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'a yarı finalde veda etti.

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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye 2-0 yenildi.

Turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng'i (ABD) 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye rakip oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger turnuvasının yarı final karşılaşmasında Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

İlgili Konular: #tenis #Yankı Erel

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