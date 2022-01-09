Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi.

(DHA)
09 Ocak 2022 Pazar, 11:05
Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcuların maç yapacağı rakipleri belli oldu. 

Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak. 



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