Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu

09 Ocak 2022 Pazar, 11:05

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcuların maç yapacağı rakipleri belli oldu.

Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak.



