Milli tenisçilerin rakipleri belli oldu
Avustralya Açık Tenis Turnuvası eleme kuraları çekildi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcuların maç yapacağı rakipleri belli oldu.
Buna göre milli tenisçi Cem İlkel Fransız Enzo Couacaud ile Altuğ Çelikbilek ise Amerikalı Ernesto Escobedo ile karşılaşacak.
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