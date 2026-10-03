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Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti

3.10.2026 22:24:00
Güncellenme:
AA
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Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayarak iki önemli rekora imza attı.

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Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamlayan milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü ünvanını elde etti.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.

Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.

Antrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.

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