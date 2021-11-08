Milliler Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin fitness salonunda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.00'de ve 17.00'de yapacağı çift antrenmanla Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Cem Yılmaz MHP'nin hedefinde
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- Dedeağaç'a yığınak hazırlığı
- Bloomberg'ten çarpıcı Erdoğan analizi
- Mehmet Eymür’ün saklı sicili