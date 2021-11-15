Millilerin rakibi Karadağ'ın hocası Radulovic: Hollanda lider bitirsin

15 Kasım 2021 Pazartesi, 07:25

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son grup maçında salı akşamı Karadağ'a konuk olacak. Halen ikinci sırada bulunan Ay yıldızlı ekibimizi bu karşılaşmadan alacağı bir galibiyet en kötü play-off'a taşırken, belki de doğrudan Katar'a götürecek.

İşte bu derece önem taşıyan mücadele öncesi Karadağ cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Rakibimizin teknik direktörü Miodrag Radulovic, "Hollanda bu gruptaki en iyi takım. Lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç" dedi.

Son maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalan Karadağ'ın teknik patronu ayrıca, "Onlara karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı takımın golcü futblocusu Osmajic ise "Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA SON DURUM

G Grubu'nda son maçlara Hollanda 20 puanla lider, Türkiye ile Norveç de 18'er puanla ikinci ve üçüncü sırada giriyor. Üç takımın da liderlik şansına sahip olduğu grupta Holanda, Norveç'i ağırlayacak. 12 puanla 4. sıradaki Karadağ'ın ise herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Kaynak: Ajansspor