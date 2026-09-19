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Millwall üstünlüğünü koruyamadı: West Ham'dan derbide nefes kesen geri dönüş

Millwall üstünlüğünü koruyamadı: West Ham'dan derbide nefes kesen geri dönüş

19.09.2026 16:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Millwall üstünlüğünü koruyamadı: West Ham'dan derbide nefes kesen geri dönüş

Millwall ile West Ham United, 14 yıl sonra oynanan ve iki takım arasındaki 100. resmi randevuya sahne olan "Dockers Derby"de 2-2 berabere kaldı. West Ham, iki farklı geriye düştüğü mücadelede geri dönmesine rağmen The Den'daki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

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İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham United, futbol dünyasının en sert rekabetlerinden biri olarak gösterilen "Dockers Derby"de karşı karşıya geldi. The Den'da oynanan mücadelede 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Millwall'a taraftarı önünde üstünlüğü getiren golü 16. dakikada Caleb Taylor kaydetti. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında Camiel Neghli'nin 45. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi. 

Topa daha fazla sahip olan West Ham, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Bordo-mavililer, 74. dakikada Mohamadou Kante'nin golüyle farkı bire indirirken, 80. dakikada Konstantinos Mavropanos'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

14 YIL SONRA PUANLAR PAYLAŞILDI

Millwall ile West Ham, 2012'den sonra ilk kez resmi bir maçta karşılaştı. İki ezeli rakibin mücadelesi aynı zamanda tarihlerindeki 100. resmi randevu olarak kayıtlara geçti.

Bu karşılaşma öncesinde Millwall'ın 38, West Ham'ın ise 34 galibiyeti bulunuyordu. Beraberlikle sonuçlanan maç sayısı 28'e yükseldi.

WEST HAM'IN THE DEN HASRETİ SÜRDÜ

West Ham'ın Millwall deplasmanındaki son galibiyeti 1988 yılına uzanıyor. Bordo-mavililer, rakibinin yeni stadı The Den'da yine galibiyetle tanışamadı.

REKABETİN KÖKLERİ LİMAN İŞÇİLERİNE DAYANIYOR

"Dockers Derby" olarak bilinen rekabetin temelleri, 19. yüzyılda Londra'daki rakip liman ve tersane çalışanlarına dayanıyor. Yıllar içinde İngiliz futbolunun en gergin rekabetlerinden birine dönüşen derbi, geçmişte yaşanan tribün olayları nedeniyle bu kez de geniş güvenlik önlemleri altında oynandı.

İlgili Konular: #İngiltere Championship #west ham united #Millwall FC

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