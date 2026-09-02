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Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı...

Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı...

2.09.2026 18:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashica'nın menajeri, Kosovalı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ve ayrılık için çözüm aradığı belirtildi.

MENAJERİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Milot Rashica'nın menajeri Altin Lala, oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Spor muhabiri Arlind Sadiku'ya konuşan Lala, Beşiktaş'ın transfer döneminin bitimine yalnızca birkaç gün kala sözleşme feshi önerisinde bulunduğunu söyledi.

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Lala, "Kulüp, transfer dönemi kapanmadan sadece birkaç gün önce sözleşmeyi feshetme teklifinde bulundu. Bu da çok kısa bir sürede çözüm bulmayı imkansız kıldı" ifadelerini kullandı.

Rashica'nın menajeri, tarafların sözleşmenin feshi konusunda maddi şartlarda anlaşamadığını da belirtti.

Lala, "Biz daha önce Beşiktaş'tan sözleşmenin kalan değerinin en az yüzde 50'sini karşılamasını talep etmiştik. Oysa onların teklifi yüzde 20'den azdı. Hâlâ görüşmelerimiz sürüyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

121 MAÇTA 37 GOLE KATKI

2023 yılında Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, siyah-beyazlı formayla 121 resmi maçta görev yaptı.

Kosovalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 25 de asist yaptı. 

İlgili Konular: #beşiktaş #ayrılık #Milot Rashica

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