Milot Rashica'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile oynadığı karşılaşmanın 88. dakikasında uyluk sakatlığı yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen Rashica, Türkiye'ye döndü.

Siyah-beyazlıların sağlık ekibi tarafından değerlendirilen futbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."