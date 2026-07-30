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Milot Rashica'dan Vincenzo Italiano'ya övgü!

Milot Rashica'dan Vincenzo Italiano'ya övgü!

30.07.2026 23:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Milot Rashica'dan Vincenzo Italiano'ya övgü!

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, 2-0 kazandıkları Midtjylland maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hazırlık döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten deneyimli oyuncu, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz" dedi.

"GELİŞMEK ZORUNDAYIZ"

Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Rashica, "Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN NE İSTEDİĞİNİ ANLAMAYA BAŞLADIK"

Teknik direktörün oyun anlayışını daha iyi kavramaya başladıklarını dile getiren Kosovalı futbolcu, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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