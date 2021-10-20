Milwaukee Bucks sezona Brookleyn Nets galibiyeti ile başladı
NBA'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Milwaukee Bucks, sezon açılışında Brooklyn Nets 127-104 mağlup etti.
NBA'de 2021-22 sezonu bugün sabaha karşı oynanan iki maç ile başladı.
Giannis Antetokounmpo önderliğindeki son şampiyon Milwaukee Bucks, yıldızlar topluluğu Brookleyn Nets ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada son şampiyon Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 127-104'lük skorla mağlup etti.
Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak Bucks'ın liderliğini üstlendi ve geçen sezon kaldığı yerden devam etti. Khris Middleton 20 sayı ve 9 ribaund daha üretirken, Grayson Allen 10 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı.
Brooklyn Nets'te Kevin Durant'in 32 sayı 11 ribaund 4 asistlik performansı ve James Harden'in 20 sayı 8 ribaund 8 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.
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