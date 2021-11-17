Miralem Pjanic'in, Bosna Hersek'te kadro dışı kaldığı iddia edildi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:58

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya'ya 3-1 kaybeden Bosna Hersek'te Pjanic krizi yaşanıyor.

Bosna Hersek basınında Kix Ba'da yer alan görüntülere göre, Finlandiya maçında ikinci yarıda oyunan alınan Pjanic, taraftarların da tepkisine maruz kalmıştı.

Kix Ba'nın haberine göre Pjanic'in Finlandiya maçından önce nargile içerken görüntülendiği ve taraftarın asıl tepkisinin bu olduğu iddia edildi. Söz konusu haberde fotoğrafların hangi tarihte basına sızdığının bilinmediği fakat Pjanic'in üzerinde milli takım eşofmanının olduğu görüldüğü için kamp dönemi yaşandığı ifade edildi. İddialara göre fotoğraf, Finlandiya maçı öncesinde çekildi.

Gruptaki son maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan Bosna Hersek'te Pjanic'in basına sızdırılan maç kadrosunda yer almadığı görüldü. Ancak federasyon henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.



