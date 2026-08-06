Mısırlı dünya yıldızı Salah, Trabzonspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı: Yüzyılın transferi

Trabzonspor dünyada büyük ses getiren yüzyılın transferini yaptı: Muhammed Salah artık Bordo-Mavili formayı giyecek.

Karadeniz ekibi, 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldızın, Trabzonspor’dan yıllık 17 milyon Avro garanti para alacağı öğrenildi. Yunanistan’da tatilde olan Salah, dün sabah özel uçakla İstanbul’a geldi.

61 numaralı Trabzonspor formasını uçakta giyen Salah, “Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncuyu İstanbul’da binlerce Bordo-Mavili taraftar karşıladı. İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen Mısırlı yıldız, başkan Doğan’la bir araya gelip 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Salah için bugün saat 19.30’da Papara Park’ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

‘BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

Özel uçakla dün akşam Trabzon’a gelen Salah’ı 25 bini akşın taraftar “Ya Allah bismillah Muhammed Salah” sesleriyle ve meşalelerle karşıladı. 34 yaşındaki oyuncu, taraftarlara tezahürat yaptırırken “Burada 25 bin kişi var, bu inanılmaz! Böyle bir şey görmedim! Trabzonspor’da başarılar yaşamak istiyorum” dedi.