MKE Ankaragücü bayrakları, İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı
1. Lig'den Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nün bayrakları İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı.
TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alarak gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden MKE Ankaragücü bayrakları İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üzerinde "Şampiyon Ankaragücü" yazılı MKE Ankaragücü bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şampiyon Ankaragücü, Ankaragücü bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak." ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında yarın saat 16.00'da Ankara Keçiörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, maçın ardından üstü açık otobüsle Ulus'taki 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde kutlama yapacak. Saat 19.10'da başlayacak etkinlikte şarkıcı Demet Akalın yanı sıra davetli sanatçılar konser verecek. Organizasyonda sarı-lacivertli takıma kupası da takdim edilecek.
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