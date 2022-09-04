MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
4 Eylül Pazar günü (bu akşam) Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.
Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
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