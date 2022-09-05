MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:27

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Beşiktaş camiasından da özür diliyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, sahaya giren taraftarın, Beşiktaşlı bir futbolcuya tekme atmasına ilişkin, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum." dedi.

Koca, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçtan ziyade maçın ardından yaşanan olayların hatırlanacağını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftarın 4 metreden atlayıp koşup sahanın içinde bir Beşiktaşlı futbolcuya yaptığı hareketi şiddetle kınıyorum. Adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum. Bu anlamda yapılması gereken, bizim atacağımız hangi adımlar varsa bunu atmaya hazırız. Yaşanan olaylar ortaya çıkacaktır. Maalesef Beşiktaşlı genç oyuncunun yaşanan olaylardan sonra hem yedek kulübesine ve bazı futbolculara yakışmayan ifadeler, küfürlü sözlerle tahriki söz konusudur. Biraz daha olaylar detaylı incelenip tespit edilip açıklama yapılacaktır."

"Hak etmediğimiz bir puanı almak istemediğimizi defalarca söyledim"

Beşiktaş ile oynadıkları maçların çok gergin geçtiğini söyleyen Koca, burada hakem kararlarına azami dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakem kararlarının orantısız olmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Hak etmediğimiz bir puanı almak istemediğimizi defalarca söyledim. Maalesef bazı kararların, zorlama kararlar olduğunu, özellikle hayati önem arz eden pozisyonlarda zorlama olduğunu görüyoruz. Bir gerçek var ki büyük takımlarla ilgili Anadolu'da aleyhte bu tür kararlar veriliyor. Biraz daha soğukkanlı davranmak gerekir. Özellikle bizim oyuncularımızın gösterdiği performansın karşılığı bu olmamalıydı. Bazı kararlardan dolayı böyle bir sonuç elde etmemizden dolayı da üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Bütün oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum." dedi.

"Yanlışın arkasında durmayız"

Koca, bir daha böyle olaylar yaşanmamasını dileyerek şunları kaydetti:

"Biz kendimizin yapması gereken müdahaleler ve cezalar ne varsa onu da yaparız. Böyle bir kompleksimiz yok. Yanlışın arkasında hiçbir zaman durmayız, durmayacağız da. Bu bir oyun, centilmence geçmesi lazım. Ahmet başkanımızla (Çebi) birlikte bu sene Ankaragücü-Beşiktaş camiasını daha yakınlaştıracak eylemler yapmamız gerektiğini söyledim. Bu da yapacağız. Ben gideceğim Beşiktaş taraftar derneklerine onlarla oturup sohbet edeceğim. Ahmet başkan gelecek bizim derneklerle sohbet edecek. Çünkü Ankaragücü-Beşiktaş maçlarının böyle gergin geçmesinin Türk futboluna hiçbir katkısı yok, olamaz da. Özellikle yöneticiler olarak bu sorunun çözümüyle ilgili ivedilikle adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum."