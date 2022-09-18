MKE Ankaragücü galibiyetle tanıştı!
MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.
MKE Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Demir Grup Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.
Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü, milli aradan sonra Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Atatürk, Vahdettin'e ne zaman 'hain' dedi?
- O iddialar için harekete geçildi
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!