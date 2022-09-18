MKE Ankaragücü galibiyetle tanıştı!

18 Eylül 2022 Pazar, 22:18

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi MKE Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı.

MKE Ankaragücü'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Giorgi Beridze ve 44. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Sivasspor, 45+4. dakikada Charilaos Charisis ile farkı 1'e indirdi ancak VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Demir Grup Sivasspor, 48. dakikada Clinton N'Jie'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ancak maç sonundaki baskısı puan getirmedi.

Bu sezon ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü, puanını 4'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ve 3. yenilgisini alan Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü, milli aradan sonra Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.