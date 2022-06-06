MKE Ankaragücü'nde 11 ayrılık

Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde 11 kişiyle birden yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:47
MKE Ankaragücü'nde 11 ayrılık
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Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yeni sezon Süper Lig planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda futbolcularımız, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Gerando ve Cem Ekici ile devam etmeme kararı alınmıştır. 

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. 


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