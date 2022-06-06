MKE Ankaragücü'nde 11 ayrılık
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde 11 kişiyle birden yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, 11 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yeni sezon Süper Lig planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda futbolcularımız, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Gerando ve Cem Ekici ile devam etmeme kararı alınmıştır.
TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Yeni sezon Süper Lig planlamamız hakkında bilgilendirme;#Teşekkürler pic.twitter.com/K3Z3ovQNFl— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 6, 2022
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı