Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldız, havalimanında binlerce bordo-mavili taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? Mohamed Salah'ın imza töreni hangi kanalda?

MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, yarın 19.30'da Papara Park'ta Mohamed Salah için imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Bordo mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a bekliyoruz."

MOHAMED SALAH İMZA TÖREN HANGİ KANALDA?

Mohamed Salah'ın imza töreni, spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.