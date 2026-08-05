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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için ödeyeceği ücret ne kadar?

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için ödeyeceği ücret ne kadar?

5.08.2026 17:00:00
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Haber Merkezi
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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için ödeyeceği ücret ne kadar?

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah ile yaptığı anlaşmanın mali ayrıntıları kamuoyunda büyük ilgi gördü. Peki, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için ödeyeceği ücret ne kadar?
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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mohamed Salah'ın bordo-mavili kulübe olan maliyeti de netleşti. Peki, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a maliyeti ne kadar? Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi için ödeyeceği ücret ne kadar?

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MOHAMED SALAH'IN TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR?

Transferin maliyetine ilişkin aktarılan bilgilere göre Salah ile iki sezonluk sözleşme yapılacak. 34 yaşındaki futbolcunun yıllık 17 milyon Euro garanti ücret, 5 milyon Euro bonus ve isminin yer aldığı ürün satışlarından yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

Bordo-mavili taraftarlar, transfer haberinin ardından karşılama hazırlıklarına başladı. Salah’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Papara Park’ta düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

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