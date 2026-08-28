Mohamed Salah sessizliğini bozdu: 'Trabzonspor benim kulübüm'

Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 kaybettikleri maça ilişkin açıklama yaptı.
Salah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, bedenim ve ruhumla. Dün gece bunu değiştirmeyecek.
Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. ‘Buraya kazanmaya geldim.’ benim için sadece bir slogan değil."
Nothing in my career ever came easy. Bad nights and disappointments are part of football, and I have learned to turn them into motivation and into trophies.— Mohamed Salah (@MoSalah) August 28, 2026
Trabzonspor is my club, and I am part of this project, body and soul. Last night will not change that.
I know expectations… pic.twitter.com/AxPyEIrPMH