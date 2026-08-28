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Mohamed Salah sessizliğini bozdu: 'Trabzonspor benim kulübüm'

Mohamed Salah sessizliğini bozdu: 'Trabzonspor benim kulübüm'

28.08.2026 17:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mohamed Salah sessizliğini bozdu: 'Trabzonspor benim kulübüm'

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen maça dair açıklama yaptı.

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Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 kaybettikleri maça ilişkin açıklama yaptı. 

Salah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, bedenim ve ruhumla. Dün gece bunu değiştirmeyecek.

Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. ‘Buraya kazanmaya geldim.’ benim için sadece bir slogan değil."

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