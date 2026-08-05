Mohamed Salah, Trabzonspor için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Mohamed Salah, bordo-mavililerle sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldi.

Öte yandan Mohamed Salah, Trabzonspor formasını sırtına geçirip ilk kez kameralar karşısına geçti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlara seslendi.

'BİZE HER YER TRABZON'

Trabzonspor sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Salah'ın mesajı şöyle:

"Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."

İşte Trabzonspor'un Mohamed Salah paylaşımı:

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

TRABZONSPOR İÇİN İSTANBUL'DA

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek Mısırlı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavililere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.