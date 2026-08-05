Mohamed Salah, Trabzonspor için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Mohamed Salah, bordo-mavililerle sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldi.
Öte yandan Mohamed Salah, Trabzonspor formasını sırtına geçirip ilk kez kameralar karşısına geçti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlara seslendi.
'BİZE HER YER TRABZON'
Trabzonspor sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Salah'ın mesajı şöyle:
"Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."
İşte Trabzonspor'un Mohamed Salah paylaşımı:
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
TRABZONSPOR İÇİN İSTANBUL'DA
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek Mısırlı yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavililere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.