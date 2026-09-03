Mohamed Salah'tan transfer itirafı: 'O yüzden buradayım'

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Salah'ın açıklamaları şu şekilde:

"YENİ BİR MÜCADELE ARIYORUM" -Kariyerin boyunca pek çok zafer kazandın ve rekor kırdın. Böylesine bir kariyere sahip biri olarak sahip olduğun bu hırsı nasıl tanımlarsın? Seni her gün antrenmanlara getiren bu hırsı nasıl tanımlarsın? "Bunun sadece bir şeye bağlı olduğunu söylemek oldukça zor ama sanırım gençliğimden beri motivasyon olmadan başarılı olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım ama hala yeni bir mücadele arıyorum. O yüzden buradayım. Umarım Avrupa'da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz."

"KULÜBÜN İLGİSİNİ DUYDUĞUMDA HEYECANLANDIM" -Şu anda Trabzonspor'dasın. Öncelikle Trabzonspor'un teklifini ilk duyduğunda ilk ne hissettiğini sormak istiyorum. Telefonu kapattıktan sonra ne çeşit araştırmalar yaptın?" "Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. (Gülerek) Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana olan ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu."

SALAH'TAN ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMASI -Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ile konuşurken seni ikna eden kelime hangisiydi? "Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği ve bana her zaman büyük bir sevgi ve saygı gösterdiği bir ortamdan geliyorum. Dokuz yıl boyunca oradaydım. Başkanın göreceğim sevgiyle ilgili söylediklerinden sonra "Bunu görmeyi gerçekten çok isterim" diye düşündüm. Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm."

"ÇOK MUTLU VE DUYGUSAL HİSSETTİM" -Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'la Trabzon'a ilk indiğinde nasıl hissettin? O anlarda gerçekten duygulanmış görünüyordun. "Evet. Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havalimanına geldiğimde yaşananlar sanki içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı gerçekten görmek istiyormuşum. Hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum. Ne havalimanında ne de stadyumda bu seviyede bir karşılamayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi gören çok fazla oyuncu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu ve duygusal hissettim."

"LIVERPOOL'DAN ARKADAŞLARIM ARADI" "Havaalanı ve stattaki karşılamadan sonra ertesi gün Liverpool'dan takım arkadaşlarım aradı. Szoboszlai ile hala konuşuyoruz. Daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler."