Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

19 Kasım 2021 Cuma, 11:49

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Salah, "24 Ekim 2021'de Manchester United'a karşı oynadığım maçta kullandığım formayı müzayededen elde edilecek tüm gelirle birlikte Mısır'daki bir hayvan yardım kuruluşuna bağışlayacağım. Nerede ve nasıl teklif vereceğinizi size bildireceğim." ifadelerini kullandı.