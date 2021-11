Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Salah, "24 Ekim 2021'de Manchester United'a karşı oynadığım maçta kullandığım formayı müzayededen elde edilecek tüm gelirle birlikte Mısır'daki bir hayvan yardım kuruluşuna bağışlayacağım. Nerede ve nasıl teklif vereceğinizi size bildireceğim." ifadelerini kullandı.

I will be donating, for auction, the jersey I used in the match of 24 Oct. 2021 against Manchester United, with all proceeds of the auction to go to an animal charity in Egypt. I will let you know where and how to bid.