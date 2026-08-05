Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mohamed Salah transferi sonrası... Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya yanıt!

Mohamed Salah transferi sonrası... Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya yanıt!

5.08.2026 19:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mohamed Salah transferi sonrası... Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya yanıt!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın transferi hakkında görüşlerini aktardı. Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Salah transferi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği tarihi Salah transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya da transfer üzerinden cevap verdi. 

Tivibu Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, Salah hakkındaki değerlendirmesinde, "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin geçmişine ilişkin bilgi veren Doğan, "Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık" dedi.

Image

SERDAL ADALI SORUSUNA YANIT

Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın “Biz istemedik” açıklamasına yanıt olarak, "Hiçbir bilgim yok. Biz istedik, aldık" yanıtını verdi.

Serdal Adalı konu hakkında, “Salah transferini biz istemedik. Bunu çok iyi bilsinler. Biz almadık Salah'ı. Yok biz transfer çalımı yemişiz, biz alamamışız... Öyle bir durum yok” sözlerini sarf etmişti. 

"HERKES ÇOK MUTLU"

Salah'ın Trabzonspor'a yaklaşımına ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğuna inandı. Trabzon'da muhtemelen bu akşam 20 bin kişi karşılayacak. Herkes çok mutlu, kafası rahat" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #mohamed salah #serdal adalı #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...'
Kazımcan Karataş'tan Galatasaray kararı: 'Geçmişte de şimdi de...' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 23 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, katıldığı bir programda sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni!
Trabzonspor açıkladı: Mohamed Salah için imza töreni! Süper Lig ekibi Trabzonspor, kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe arsaVev UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu finaline yükseldi!
Fenerbahçe arsaVev UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu finaline yükseldi! Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu yarı finalinde karşılaştığı Metalist Kharkiv'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.