Mohamed Salah transferi sonrası... Ertuğrul Doğan'dan Serdal Adalı'ya yanıt!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği tarihi Salah transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya da transfer üzerinden cevap verdi.

Tivibu Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, Salah hakkındaki değerlendirmesinde, "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin geçmişine ilişkin bilgi veren Doğan, "Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık" dedi.

SERDAL ADALI SORUSUNA YANIT

Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın “Biz istemedik” açıklamasına yanıt olarak, "Hiçbir bilgim yok. Biz istedik, aldık" yanıtını verdi.

Serdal Adalı konu hakkında, “Salah transferini biz istemedik. Bunu çok iyi bilsinler. Biz almadık Salah'ı. Yok biz transfer çalımı yemişiz, biz alamamışız... Öyle bir durum yok” sözlerini sarf etmişti.

"HERKES ÇOK MUTLU"

Salah'ın Trabzonspor'a yaklaşımına ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğuna inandı. Trabzon'da muhtemelen bu akşam 20 bin kişi karşılayacak. Herkes çok mutlu, kafası rahat" ifadelerini kullandı.