Mohamed Salah transferinde Beşiktaş'a flaş rakip

Leandro Trossard'ın ardından bir yıldıza daha imza atmak için çaba sarf eden Beşiktaş, Mohamed Salah ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Mısırlı yıldıza Arap kulüplerinin de ilgisi devam ediyor.

Suudi Arabistan basınına göre; Mohamed Salah'a Beşiktaş'ın yanı sıra ABD kulüplerinden teklif geldi ancak Mısırlı futbolcu için en yakın adres şu anda Beşiktaş.

WinWin'in haberine göre ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor ve tecrübeli yıldıza olan ilgisi devam ediyor ancak bu transferin önünde Moussa Diaby engeli duruyor.

DIABY TRANSFERİ ZORA SOKTU

Al Ittihad yönetimi, Moussa Diaby'nin ocak ayında İtalyan devi Inter'den teklif aldığı dönemde takımdan ayrılmak istediğini biliyordu ancak teklif reddedilmişti. Yönetim, o tarihten itibaren Mohamed Salah'a ilgi göstermeye başladı.

Diaby'nin şu anda takımda kalma isteğini yönetime bildirmesi, süreci kilitledi ve Mohamed Salah transferini zora soktu.

ŞARTLAR OLUŞURSA DEVREYE GİRECEK

Önümüzdeki günlerde Diaby'nin tutumu değişirse ve Salah'ın geleceği henüz netleşmemiş olursa; Al Ittihad, 34 yaşındaki Mohamed Salah için görüşmelerini yeniden yoğunlaştıracak.

Sağ kanada takviye yapmak isteyen yönetim için bir numaralı hedef hala Mohamed Salah.