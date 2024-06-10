Monaco'dan Fofana'ya veda kararı!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:40

Monaco, Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fofana'nın Monaco'dan ayrılık kararını hem kulüp hem de oyuncu tarafının doğruladığı belirtildi.

ŞU ANDA ÜST DÜZEY GÖRÜŞME YOK

Fofana'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ancak şu anda transfer için ileri düzeyde bir görüşme olmadığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Monaco'da çıktığı 35 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.