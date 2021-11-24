Montella: Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum
Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Kasımpaşa maçının zor geçeceğini, Balotelli'nin bu maçta oynayamayacağını söyledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oynayacakları Kasımpaşa maçının zor geçeceğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cezalı duruma düşen Mario Balotelli'nin eksikliğini Kasımpaşa maçında hissedeceklerini belirten Montella, ''Bu durum planlarımızı çok değiştirmedi'' dedi.
Ligde Cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Aldıkları üst üste 2 galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Motella, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını kaydetti.
Kasımpaşa'nın iyi kadrosu olduğunu ve güçlü bir rakip olduğunu belirten Montella, ''Kasımpaşa'nın iyi bir takım ve iyi bir kadrosu olduğunu unutmamız lazım. Oynadıkları maçın yüzde 80'ininde topa sahip bir oyun oynuyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Balotelli büyük bir futbolcu. Eksikliğini hissederiz. Ancak bu durum planlarımızı çok değiştirmedi'' dedi.
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